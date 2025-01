Foto Clamorosa la classifica dei punti attesi: Napoli 3° a pari con la Juve e a -5 dall'Inter

Arrivati alla 22esima giornata di Serie A, la classifica vede il Napoli al primo posto con tre punti di vantaggio sull'Inter (con una gara da recuperare), sette sull'Atalanta e altrettanti sulle squadre più in basso come la Juventus che è a indietro di 16 lunghezze. Esiste un altro tipo di classifica, quella dei punti attesi (xPTS, expected points): un tabellone ottenuto dalla simulazione delle partite attraverso parametri come xG (gol attesi) e xGA (gol attesi concessi). L'obiettivo è avere un quadro sulla posizione virtuale delle squadre basato più su prestazioni e "merito".

Ebbene, questa classifica al momento vedrebbe il Napoli solo al terzo posto a quota 42 (11 punti in meno di quanti ne ha realmente), a pari merito con la Juventus, mentre al secondo ci sarebbe l'Atalanta con 43 e in vetta l'Inter a 47 punti. La metrica degli expected points presenta delle chiare lacune: oltre a basarsi su un numero limitato di statistiche, ci sono ovviamente anche i fattori di campo che non possono essere calcolati con i numeri. Forse questa avalla ancor più l'impresa che sta compiendo Antonio Conte con il Napoli: il metodo, la mentalità e la grinta da lui impressi stanno portando una differenza di 16 punti con la Juve rispetto a quanto dovrebbe essere "sulla carta". Di seguito la classifica completa di Serie A secondo gli xPTS:

1° - Inter 47

2° - Atalanta 43

3° - Napoli 42

4° Juventus 42

5° - Milan 38

6° - Lazio 36

7° - Bologna 35

8° - Roma 32

9° - Fiorentina 32

10° - Como 31

11° - Cagliari 25

12° - Torino 25

13° - Udinese 25

14° - Empoli 23

15° - Parma 22

16° - Genoa 22

17° - Monza 21

18° - Venezia 20

19° - Lecce 18

20° - Verona 18

fonte dati: understat