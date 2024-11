Clamoroso CR7: chirurgo estetico gli fa causa per non aver pagato 50.000 € di trattamenti

Cristiano Ronaldo potrebbe finire nei guai per non aver pagato alcuni trattamenti estetici. Il dottor Roshan Ravindran, noto come "dottor Rosh", avrebbe infatti denunciato l'ex stella giocatore di Real Madrid, Juventus e Manchester United, sostenendo che abbia un debito di circa 50.000 euro nei suoi confronti per i trattamenti forniti tra il 2021 e il 2022, quando il portoghese vestiva la maglia dei Red Devils.

Come riporta la stampa inglese, Ravindran è un ex cardiologo specializzato in botox e filler, cura della pelle e lifting delle sopracciglia. Pur non menzionando direttamente la compagna del giocatore, Georgina Rodríguez, afferma anche di aver lavorato "per alcuni membri della famiglia di CR7 e per il suo entourage" presso la sua clinica nel Cheshire. Il dottore ha dichiarato: "C'è una questione legale in corso e, come professionista, non parlo dei miei pazienti".