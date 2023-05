Clamoroso: hanno hackerato profilo social di Maradona

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il profilo Facebook di Diego Armando Maradona è stato hackerato. Chi è entrato in possesso dell'account ha cominciato a condividere messaggi macabri, ora in parte rimossi, e quello che ha suscitato maggior scalpore si riferiva proprio alla scomparsa dell'argentino: "Sapete che ho simulato la mia morte, vero?".

L'immagine del suo profilo è diventata quella di Pelé, rivale sportivo di sempre, con una didascalia che si commenta da sola: "Il mio grande idolo". Ma non è tutto, altri post si sono susseguiti: da "CR7 è uno stronzo, lunga vita a Messi" fino a "Non c'è coca qui in paradiso, solo Pepsi", fino ai commenti politici a sostegno del presidente messicano Andrés Manuel López Obrador e alle frasi goliardiche come "Vivo in Indonesia". Infine pure una recensione sui manga "One Piece è meglio di qualsiasi altro anime attuale". Il giallo si è infittito con un post nella tarda mattinata italiana: "Sono uno di quelli che ha accesso a questo account Facebook.

Un account russo ha dato a persone random l’accesso a questo profilo. Si tratta di persone di vari paesi. Mi sono alzato e all’improvviso avevo accesso a questo account. Ho già segnalato la questione su Facebook e vi invito a segnalare per semplice rispetto di Diego". Anche la famiglia di Maradona si è affrettata a spiegare che si trattava appunto di un hackeraggio.