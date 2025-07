Ufficiale Clamoroso, una gara di Serie A in Australia! Via libera dalla FIGC: ecco quale partita

vedi letture

Importante novità per il prossimo campionato di Serie A. Il consiglio federale svoltosi a Roma questa mattina ha infatti concesso l'autorizzazione a disputare Milan-Como, gara in programma nel weekend del 7/8 febbraio 2026 (nell'ambito della 26ª giornata di campionato, la quinta di ritorno), a Perth in Australia.

Dopo la richiesta della Lega Serie A, a cui la FIGC ha dato oggi riscontro positivo, mancano ancora alcuni passaggi relativi alle altre autorizzazioni formali da ottenere. In particolare, ricorda il comunicato, è necessario il via libera formale da parte della Federazione australiana, della UEFA, dell'Asian Football Federation e della FIFA. Dovrebbe essere un passaggio abbastanza scontato, ma si attendono comunque gli ok ufficiali.

La partita si dovrebbe disputare all’Optus Stadium, un impianto da 60mila posti solitamente utilizzato per football australiano, rugby e cricket. Il governo dell’Australia Occidentale ha già bloccato la data, ora si aspettano solo gli ultimi passaggi. Si tratterà di una novità storica: per la prima volta un grande campionato europeo giocherà una propria partita all'estero. E sarà la Serie A.