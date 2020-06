Classifica con l'algoritmo, lo scudetto andrebbe alla Juve: ecco tutti i verdetti

La questione algoritmo sta già scatenando reazioni contrastanti. Se non si potrà concludere normalmente il campionato, infatti Gravina ha citato l'algoritmo per definire la classifica e come spiega Repubblica la Juventus sarebbe prima con 92,07 punti, poi ci sarebbero Lazio, Inter e Atalanta in Champions League. In Europa League andrebbero Roma e Napoli, quinta e sesta. Solo nono posto per il Milan dietro a Verona e Parma, giù invece Lecce, SPAL e Brescia. Per i salentini decisiva un'inezia nel calcolo: il Genoa sarebbe a 36,86 punti, il Lecce a 36,53. Lo Scudetto comunque non verrebbe assegnato con l'algoritmo.