CLASSIFICA - Crollo Napoli! Così non va neanche in Conference

Ennesima sconfitta, ennesima prestazione terrificante della stagione del Napoli, con la situazione in classifica sempre più preoccupante

Ennesima sconfitta, ennesima prestazione terrificante della stagione del Napoli. Dopo il pareggio interno col Frosinone di domenica scorsa ci si aspettava una reazione, eppure è arrivato tutt'altro. Gli azzurri perdono al Castellani giocando una gara senza grinta e senza mordente.

E la situazione in classifica è sempre più preoccupante. Abbandonato ormai il sogno Champions, anche il cammino per le altre coppe europee si fa sempre più impervio. Infatti, ad oggi gli azzurri non andrebbero neanche in Conference League. Sono due i punti dall'Atalanta settima che però ha due partite in meno, a tre lunghezze invece la Lazio che con Tudor è in forte ripresa.