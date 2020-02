Classifica marcatori all time, Mertens punta Hamsik: il record è ad un passo

La storia di Mertens in azzurro è fatta di tanti momenti, positivi e negativi. Il pubblico napoletano è innamorato del folletto belga, tanto da avergli dato un nome prettamente partenopeo (Ciro) per sentirlo ancor più vicino alla propria napoletanità. Ecco perchè Mertens, restato a Napoli nonostante le sirene di mercato ed un contratto in scadenza a fine stagione, sembra intenzionato più che mai a lasciare il segno in casa Napoli. La possibilità, va detto, è concreta: l'attaccante azzurro, con il gol firmato lunedì contro la Sampdoria, ha toccato quota 119 reti con la maglia del Napoli, a due sole lunghezze da Marek Hamsik, in cima alla classifica dei marcatori all time del Napoli con 121 gol.