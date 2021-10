Classifiche a confronto: +7 Napoli! Crolla la Juve, 4 squadre come un anno fa

Classifiche a confronto dopo 10 giornate di Serie A, all'indomani del posticipo del giovedì vinto 3-0 dal Napoli contro il Bologna. La squadra di Spalletti, capolista insieme al Milan, ha sette punti in più rispetto alla passata stagione mentre il Milan - che un anno fa era primo a +5 sulle seconde - oggi ha comunque due punti in più. Quattro squadre fin qui stanno viaggiando esattamente sullo stesso ritmo della scorsa stagione, ovvero Inter, Lazio, Bologna e Udinese. Crollo della Juventus, -5 punti. Di seguito il dato.

Napoli 28 (+7 rispetto alla Serie A 2020/21 dopo 10 giornate)

Milan 28 (+2)

Inter 21 (=)

Roma 19 (+1)

Atalanta 18 (+3)

Lazio 17 (=)

Juventus 15 (-5)

Fiorentina 15 (+6)

Sassuolo 14 (-5)

Hellas Verona 12 (-4)

Empoli 12 (in Serie B)

Bologna 12 (=)

Torino 11 (+5)

Udinese 11 (=)

Sampdoria 9 (-2)

Venezia 8 (in Serie B)

Spezia 8 (-2)

Genoa 7 (+1)

Salernitana 7 (in Serie B)

Cagliari 6 (-6)