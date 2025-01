Classifiche a confronto - Il Napoli di Conte è inarrestabile: vola a +16

vedi letture

E' la squadra col confronto migliore: meglio anche dell'Atalanta che, nonostante una gara in meno, ha dodici punti in più rispetto allo scorso campionato.

Classifiche a confronto dopo 19 giornate di Serie A. Vero e proprio capolavoro del Napoli che al giro di boa ha quarantaquattro punti, sedici in più rispetto alla scorsa stagione. E' la squadra col confronto migliore: meglio anche dell'Atalanta che, nonostante una gara in meno, ha dodici punti in più rispetto allo scorso campionato.

Nonostante la sconfitta nel derby la Lazio ha chiuso il girone d'andata con cinque punti in più. Nonostante la vittoria nel derby la Roma ha concluso il girone d'andata con sei punti in meno rispetto alla scorsa stagione. In coda spicca il disastroso girone d'andata del Monza, squadra che ieri ha perso lo scontro salvezza col Cagliari: lo scorso anno la compagine brianzola chiuse il girone d'andata con 15 punti, in questa stagione con 10.

Napoli 44 punti (+16 rispetto alla Serie A 2023/24 dopo 19 giornate)

*Atalanta 41 (+12)

**Inter 40 (-4)

Lazio 35 (+5)

*Juventus 32 (-11)

*Fiorentina 32 (-1)

**Bologna 28 (-3)

**Milan 27 (-6)

Udinese 25 (+8)

Roma 23 (-6)

Torino 21 (-6)

Empoli 20 (+7)

Genoa 20 (-1)

Parma 19 (in Serie B)

Hellas Verona 19 (+5)

*Como 18 (in Serie B)

Cagliari 17 (+2)

Lecce 17 (-4)

Venezia 14 (in Serie B)

Monza 10 (-15)

*Una partita in meno: confronto con le prime 18 giornate della Serie A 2023/24.

**Due partite in meno: confronto con le prime 17 giornate della Serie A 2023/24.