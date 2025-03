Classifiche a confronto: il Napoli di Conte vola a +16, Inzaghi è a -14

Classifiche a confronto dopo 28 giornate di Serie A in attesa di Lazio-Udinese, partita che questa sera chiuderà il programma di questo turno di campionato. L'Inter capolista tornata al successo in casa con il Monza ha 14 punti in meno rispetto alla passata stagione. Scenario completamente diverso per la seconda della classe: il Napoli di Conte a -1 dalla vetta ha oggi sedici punti in più rispetto allo scorso campionato chiuso a metà classifica.

Sorride la classifica all'Atalanta di Gian Piero Gasperini. I bergamaschi a -3 dalla vetta hanno oggi undici punti in più rispetto alla Serie A 2023/24 e sognano lo Scudetto dopo aver vinto l'Europa League la scorsa Primavera. Saldo più che positivo per la Lazio, mentre il Bologna di Italiano ha un solo punto in meno rispetto a quello di Motta che conquistò una storica qualificazione in Champions League. La cura Ranieri ha riportato la Roma quasi sui livelli della scorsa stagione. Saldo leggermente positivo per la Fiorentina di Palladino, mentre il Milan nonostante l'ultimo successo ha quindici punti in meno. Di seguito il confronto squadra per squadra.

Inter 61 punti (-14 rispetto alla Serie A 2023/24 dopo 28 giornate di Serie A)

Napoli 60 (+16)

Atalanta 58 (+11)

Juventus 52 (-6)

*Lazio 50 (+10)

Bologna 50 (-1)

Roma 46 (-2)

Fiorentina 45 (+2)

Milan 44 (-15)

*Udinese 39 (+15)

Torino 35 (-3)

Genoa 32 (-1)

Como 29 (in Serie B)

Cagliari 26 (=)

Hellas Verona 26 (=)

Lecce 25 (=)

Parma 24 (in Serie B)

Empoli 22 (-3)

Venezia 19 (in Serie B)

Monza 14 (-25)