Classifiche a confronto: nessuna big progredisce più del Napoli, +8 rispetto a un anno fa!

Il Napoli vola al secondo posto in classifica e, rispetto a un anno fa, è palese il passo in avanti fatto dalla squadra con Luciano Spalletti. Lo testimonia anche la classifica: alla ventiquattresima giornata lo scorso anno gli azzurri avevano 44 punti, oggi 52 e dunque la progressione è palese, +8. L’Inter, con una partita in meno, ha gli stessi punti: 53. Stessa cosa per il Milan: 52. Stessi punti, 43, ma una partita in meno per l’Atalanta, mentre la Juventus fa registrare un -4.