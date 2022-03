Come all'andata, il Napoli sfrutti i corner: Milan 2° per gol subiti sui calci d'angolo

A riportarlo è Opta, specificando che i rossoneri hanno concesso il 24% dei gol in questa Serie A da questa situazione di gioco

© foto di ALBERTO LINGRIA

Il Milan ha un problema con i calci d'angolo. In questa stagione di Serie A sono ben sette i gol subiti su sviluppi di corner, il secondo peggior dato del campionato (il Cagliari ne ha subiti otto). Tra l'altro all'andata andò a segno Eljij Elmas proprio sfruttrando un tiro dalla bandierina. A riportarlo è Opta, specificando che i rossoneri hanno concesso il 24% dei gol in questa Serie A da questa situazione di gioco (nessuna formazione ha fatto peggio in percentuale).