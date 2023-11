Comunicato Adani, Cassano e Ventola: "Ucciso lo spirito della Bobo TV, siamo stati presi in giro"

Tramite i canali social, arriva una nota di questi ultimi per spiegare la situazione

Ha fatto discutere nei giorni scorsi, all'interno del settore della comunicazione calcistica, la separazione dei protagonisti della Bobo TV, con Christian Vieri che condurrà un programma sotto l'egida di Lega Serie A e gli altri tre, gli ex compagni di squadra Daniele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola, rimasti fuori dal progetto. Tramite i canali social, arriva una nota di questi ultimi per spiegare la situazione:

"La Bobo TV è sempre stata una famiglia allargata. Per chi era davanti ai microfoni ma anche per chi riascoltava. Ed è a questo gruppo, la nostra community che ci rivolgiamo in nome di una chiarezza e trasparenza a cui ci siamo sempre richiamati e che giustamente in questi giorni molti di voi hanno preteso in forma privata o tramite i social. L’esigenza quindi di fare luce su alcune situazioni verificatesi negli ultimi tempi rimane doverosa per le tante persone che ci hanno fin qui seguito.

Nel rispetto di quello che si era fatto negli anni precedenti Lele ha chiesto una riunione chiarificatrice. Dove, al termine l’unica cosa chiara, che tutti hanno perfettamente percepito, era quello che stavamo vivendo. Ossia la poca voglia di condividere il percorso.

Nell’attesa di quel confronto tra i quattro membri del gruppo né uno, né cinque) è stato ucciso e sepolto lo spirito con cui è nata la Bobo TV. Lo spogliatoio deve o dovrebbe rimanere lo spogliatoio, sacro, protetto , difeso e onorato. O almeno avrebbe dovuto. Niente è irreversibile, ma le persone non vanno prese in giro. Ci vediamo nel percorso, Lele, Anto e Nick".