Prima pagina Tuttosport su Ngonge: "Ciao De Bruyne, mi aspetta il Toro"

vedi letture

In occasione della prima pagina di oggi, Tuttosport sceglie il seguente come titolo principale che riguarda la fedeltà di Di Gregorio alla causa della Juventus: "DiGre, no al City: meglio la Juve". Nuova richiesta da Manchester, ma il portiere non apre. Intanto Nico è tentato dall'Arabia. E per Tudor spunta Kessie. L'Al Ahli offre 30 milioni, l'argentino ci pensa. L'ex milanista piace molto ai bianconeri, ma ha un ingaggio altissimo: per il centrocampo si valuta anche Bissouma del Tottenham. Nello staff di Tudor in arrivo Troiano. Padovano: "Sancho l'uomo giusto in attacco. Conceicao? Ragioni da numero 10".

Spazio anche all'altra metà della città, con questo titolo: "Ciao De Bruyne, mi aspetta il Toro". Ngonge dà il benvenuto a Napoli al connazionale e attende l'ok per raggiungere Baroni. Per l'esterno belga trattativa ai dettagli. Anche Oristanio freme, ma è braccio di ferro col Venezia sulla valutazione. Eguinaldo: Contatto. Coco: chiesti 15 milioni allo Spartak che (come lo Zenit) dice no a Ilic proposto dagli agenti. Anjorin, altro stop: vesciche.