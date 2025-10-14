Conte ad Acerra per ricordare le vittime dell'Heysel: visita all'oratorio della Diocesi

Visita a sorpresa ad Acerra per Antonio Conte, ai ragazzi dell’oratorio della Diocesi. Il tecnico del Napoli ha partecipato alla cerimonia di intitolazione dello spogliatoio della struttura sportiva a Roberto Lorentini, medico toscano morto nella tragedia dell’Heysel il 29 maggio 1985, durante la finale di Coppa dei Campioni tra Liverpool e Juventus.

Insieme a Conte erano presenti Sergio Brio, ex difensore bianconero, Tommaso Liguori di Sky Sport, Andrea Lorentini – figlio di Roberto e presidente dell’Associazione Vittime familiari dell’Heysel –, oltre al Vescovo di Acerra Antonio Di Donna, al sindaco Tito D’Errico e alla consigliera regionale Vittoria Lettieri. Grande entusiasmo tra i ragazzi, con Conte che ha ricordato i valori della fede, del rispetto e ha lanciato un messaggio chiaro: “Diciamo no alla violenza, nello sport e nella vita.”