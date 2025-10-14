Italia-Israele, Di Lorenzo da 6,5 per Tmw: gara attenta e senza sbavature
TuttoNapoli.net
L'Italia di Gennaro Gattuso supera 3-0 Israele e conquista il secondo posto aritmentico del Gruppo I di qualificazione ai Mondiali 2026 e di conseguenza la qualificazione certa ai play-off. Migliore in campo Reregui, autore della doppietta decisiva, che secondo la redazione di Tuttomercatoweb si guadagna l'otto in pagella.
Più che positiva la prestazione anche del capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, schierato dal ct della Nazionale nella difesa a tre, davanti ad un ottimo Donnarumma, 7,5 in pagella per il portiere del Manchester City. Di Lorenzo 6.5 - Prova a replicare i movimenti di Napoli, ma con meno efficacia. Però in fase difensiva non commette sbavature, gara attenta.
Pubblicità
Notizie
Copertina De Bruyne è scatenato! Doppietta con il Belgio, è già a 8 gol in stagione di Davide Baratto
Le più lette
Prossima partita
18 ott 2025 18:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Torino
|Napoli
In primo piano
Pierpaolo MatroneSpalletti a 360°: "Via da Napoli perché ADL aveva preso il sopravvento! Una volta disse una cosa inascoltabile..."
Francesco CarboneDe Bruyne dal Belgio: “Conte? Nessuna polemica! A Napoli sto bene, gioco molto e siamo primi!”
Arturo MinerviniDa 0 a 10: lo scudetto già assegnato, l’infortunio che stravolge la storia, i nuovi intoccabili di Conte e la reazione dei rosiconi anti De Bruyne
Antonio NotoRileggi liveConte in conferenza: “Meriti al Genoa, ma 2T solo noi! Arrivata energia dalla panchina…”
Pierpaolo MatroneGutierrez: "Mai visto vivere il calcio come a Napoli! Richieste Conte? Nulla di nuovo. Sul debutto..."
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com