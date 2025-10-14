Italia-Israele, Di Lorenzo da 6,5 per Tmw: gara attenta e senza sbavature

di Antonio Noto

L'Italia di Gennaro Gattuso supera 3-0 Israele e conquista il secondo posto aritmentico del Gruppo I di qualificazione ai Mondiali 2026 e di conseguenza la qualificazione certa ai play-off. Migliore in campo Reregui, autore della doppietta decisiva, che secondo la redazione di Tuttomercatoweb si guadagna l'otto in pagella.

Più che positiva la prestazione anche del capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, schierato dal ct della Nazionale nella difesa a tre, davanti ad un ottimo Donnarumma, 7,5 in pagella per il portiere del Manchester City. Di Lorenzo 6.5 - Prova a replicare i movimenti di Napoli, ma con meno efficacia. Però in fase difensiva non commette sbavature, gara attenta.