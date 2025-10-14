Italia-Israele, scontri tra polizia e manifestanti a Udine: un giornalista ferito

vedi letture

A Udine, mentre è in corso la partita Italia-Israele allo stadio Friuli, si sono registrati scontri tra gruppi di manifestanti pro-Palestina e la polizia nelle vie del centro cittadino. Secondo quanto riportato da Repubblica.it, fino a pochi minuti prima il corteo si era svolto in modo pacifico, con la maggior parte dei partecipanti rimasti in piazza Primo Maggio, punto di arrivo della manifestazione. Tuttavia, alcuni gruppi si sarebbero poi staccati dal presidio e avrebbero sollevato transenne e lanciato sassi, bottiglie e pezzi di grondaie contro i mezzi delle forze dell’ordine.

La polizia ha risposto con lanci di lacrimogeni e idranti, supportata anche dai vigili del fuoco. Secondo fonti sanitarie citate dall’ANSA, durante gli scontri un giornalista è rimasto ferito gravemente alla testa da un colpo ricevuto nel corso della sassaiola. L’uomo, che ha riportato un trauma cranico importante, è stato soccorso in ambulanza e trasferito d’urgenza in ospedale. Le sue condizioni sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita. Al momento non è ancora chiara la dinamica precisa dell’accaduto.