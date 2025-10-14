Mondiali 2026, Senegal qualificato! Congo ai play-off contro il Camerun di Anguissa

© foto di Insidefoto/Image Sport
Oggi alle 23:20Notizie
di Antonio Noto

Il Senegal conquista la qualificazione ai Mondiali 2026, centrando così la terza partecipazione consecutiva alla rassegna iridata. I Leoni di Teranga hanno ottenuto il pass grazie a un netto successo contro la Mauritania, che ha permesso di mantenere a distanza la Repubblica Democratica del Congo. Quest’ultima dovrà ora tentare l’accesso tramite i playoff, che assegneranno un posto per gli spareggi interconfederali. 

Le altre tre squadre africane qualificate ai play-off sono Gabon, Camerun e Nigeria. Si affronteranno in semifinale e finale, entrambe in gara unica in Marocco il 13 e 16 novembre. Questi gli accoppiamenti: Nigeria-Gabon, Camerun- R.D. Congo. La vincente parteciperà agli spareggi inter-confederali.