Mondiali 2026, Senegal qualificato! Congo ai play-off contro il Camerun di Anguissa
Il Senegal conquista la qualificazione ai Mondiali 2026, centrando così la terza partecipazione consecutiva alla rassegna iridata. I Leoni di Teranga hanno ottenuto il pass grazie a un netto successo contro la Mauritania, che ha permesso di mantenere a distanza la Repubblica Democratica del Congo. Quest’ultima dovrà ora tentare l’accesso tramite i playoff, che assegneranno un posto per gli spareggi interconfederali.
Le altre tre squadre africane qualificate ai play-off sono Gabon, Camerun e Nigeria. Si affronteranno in semifinale e finale, entrambe in gara unica in Marocco il 13 e 16 novembre. Questi gli accoppiamenti: Nigeria-Gabon, Camerun- R.D. Congo. La vincente parteciperà agli spareggi inter-confederali.
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
