L'Italia U21 vola a punteggio pieno: 5-1 all'Armenia! Un tempo e un giallo per Marianucci

L’Italia Under 21 di Silvio Baldini travolge l’Armenia con un netto 5-1 e vola in testa al gruppo E a pari punti con la Polonia. Dopo un primo tempo impreciso, con un rigore fallito da Ndour e un palo colpito, gli Azzurrini si scatenano nella ripresa. Al 59’ Dagasso apre le danze con un gran destro su assist di Pisilli, poi sale in cattedra Camarda, autore di una doppietta che chiude virtualmente la partita. Nel finale trovano spazio anche Fini ed Ekhator, che fissano il punteggio sul 5-1.

Unica nota stonata, l’espulsione di Fortini all’85’ per doppia ammonizione, che lo costringerà a saltare il big match del 14 novembre contro la Polonia. Luca Marianucci, difensore del Napoli, ha giocato solo il primo tempo, sostituito all'intervallo dall'empolese Guarino, ha collezionato anche in cartellino giallo per una sbracciata di reazione al 47'. Baldini può sorridere: la sua Italia conferma la crescita esponenziale vista nelle ultime gare e continua il cammino a punteggio pieno verso la qualificazione agli Europei Under 21.