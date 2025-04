Conte aspetta notizie positive da quattro giocatori ai box

vedi letture

Napoli in campo nel pomeriggio a Castel Volturno per la ripresa degli allenamenti. Antonio Conte spera di avere ottime notizie nel giro di poche ore per la gara di lunedì prossimo al Maradona contro l’Empoli. Perché già certe sono le assenze di Di Lorenzo e Anguissa, entrambi squalificati dopo il giallo di Bologna e la diffida che li aveva accompagnati alla vigilia, ma adesso sono anche quattro i calciatori in dubbio, virtualmente in infermeria, in attesa di novità.

Si tratta di Meret, che ha saltato la gara di Bologna per un attacco influenzale, di Buongiorno, out lunedì per un affaticamento muscolare, Spinazzola e McTominay. Lo scozzese si è fatto male proprio durante la partita del Dall'Ara ed è stato costretto ad uscire. Quattro giocatori le cui condizioni sono tutte da valutare in vista di lunedì.