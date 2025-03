Conte ha di nuovo tutti a disposizione: la scelta del modulo verso il Milan

Antonio Conte non cambia. E' questa l'indicazione che arriva alla vigilia della sfida contro il Milan, autentica bestia nera a Fuorigrotta col Napoli che non batte i rossoneri in casa addirittura dal 2018 con Ancelotti in panchina (da allora tre pareggi e tre sconfitte). Per un match delicatissimo, virtualmente da dentro o fuori per la lotta Scudetto se l'Inter dovesse vincere con l'Udinese (i partenopei scenderanno in campo immediatamente dopo), Antonio Conte dovrebbe affidarsi all'atteggiamento tattico degli ultimi mesi, proposto in seguito all'infortunio di David Neres che però ora è al 100% ma dovrebbe partire dalla panchina. Nonostante l'intera rosa a disposizione, niente tridente largo, ma più copertura sugli esterni e davanti le due punte.

Si va avanti con Lukaku-Raspadori

Conte punterà sulle due punte e sul loro momento positivo. Raspadori è rientrato con un gol e la solita vivacità nonostante le difficoltà dell'Italia. Romelu Lukaku con addirittura tre gol nelle prime due partite del nuovo corso di Rudi Garcia, risultando leader e trascinatore oltre che un goleador. Ed ora è a caccia del gol numero 400 in carriera proprio contro il Milan. Dalla loro intesa passa il miglioramento della produzione offensiva dell'ultimo periodo e, di conseguenza, molte delle possibilità del Napoli di restare in scia dell'Inter nella lotta Scudetto.

Gli ultimi dubbi

I ballottaggi restano in piedi per altre zone di campo, ma qui potrebbero incidere i rientri tardivi dalle nazionali. Anguissa resta il titolare, ma è rientrato giovedì (seppur gestito con zero minuti in nazionale) e per questo Gilmour ha buone possibilità di iniziare al fianco di Lobotka. E' rientrato giovedì anche Olivera, recuperato dopo le due gare da titolare con l'Uruguay, ma ad oggi sembra avanti nuovamente Spinazzola. Conte però oggi tornerò a parlare (live dalle 14) e non si escludono indizi.