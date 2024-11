Conte ha già scelto la formazione: un solo dubbio per la Roma

Olivera oppure Spinazzola domenica contro la Roma? Come scrive il Corriere dello Sport, c'è a sinistra l’unico dubbio di formazione, per il resto la squadra che affronterà la Roma è fatta, l’undici titolare è noto.

Meret in porta, Di Lorenzo con Rrahmani e Buongiorno dietro, Kvara e Politano esterni, Lukaku e McTominay al loro posto dal 1’ e a centrocampo il rientro di Lobotka accanto ad Anguissa dopo l’assenza per infortunio nelle ultime cinque gare (con l’Inter entrò in campo solo per l’ultima mezz’ora).