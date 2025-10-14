Conte ha il solito dubbio di formazione. Lo aveva 'annunciato' in estate

Non bisogna per forza aspettare il ritorno di tutti i nazionali per iniziare a giocare su quelle che saranno le scelte di formazione di Antonio Conte per la partita di sabato contro il Torino per la settima giornata del campionato di serie A. Di sicuro uno dei ballottaggi che ci saranno è quello solito relativo al ruolo del portiere.

Da una parte c'è Alex Meret, di rientro dagli impegni con la propria nazionale, e dall'altra c'è Milinkovic Savic, che per un problema fisico ha saltato la convocazione con la Serbia e che sabato sarà ex di turno. Per lui partita davvero speciale. Chi dei due sarà in campo dal primo minuto? Lo scopriremo molto presto, di sicuro per Conte questo è un ballottaggio destinato a durare a lungo come aveva confermato in estate parlando dell'alternanza tra i due.