Maradona verso doppio pienone: Napoli-Inter già sold-out! Pochi posti per il Como

Oggi alle 19:00Notizie
di Antonio Noto

E' caccia al biglietto per le due prossime sfide casalinghe del Napoli in campionato. I tagliandi per il big match dell'ottava giornata di Serie A Napoli–Inter sono stati esauriti in poche ore: il Maradona è già sold-out per la sfida di domenica 25 ottobre.

Per l'altra gara casalinga del primo novembre, Napoli-Como, invece sono rimasti pochi posti disponibili, con la curve e i settori centrali quasi tutti esauriti. Di seguito la situazione dei posti ancora disponibili per la gara contro i lariani.