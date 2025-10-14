Hojlund e il paragone dei gol...col ketchup. Lo diceva un suo ex allenatore

Vive un momento d’oro Hojlund. Il gol è il suo migliore amico. Sei in due settimane per il nuovo centravanti di Conte che ieri, a conclusione del suo ciclo di partite con la Danimarca, ha scritto un post sui social: «Un uomo saggio una volta disse: i gol sono come il ketchup, quando arrivano continuano ad arrivare».

L’uomo saggio risponde al nome di Ruud van Nistelrooy, prima assistente tecnico, poi suo allenatore per pochi mesi lo scorso anno allo United e storico bomber orange che ha vestito, tra le altre, proprio le maglie di Manchester e Real. Celebre il suo paragone culinario preso in prestito, in passato, anche da Higuain, da Cristiano Ronaldo e, di recente, da Fofana del Milan parlando del compagno Gimenez, in attesa di sbloccarsi. Lo scrive il Corriere dello Sport.