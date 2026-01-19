Live

Conte in conferenza tra poco: segui la diretta su Tuttonapoli

Oggi alle 19:05Notizie
di Davide Baratto

Antonio Conte, allenatore del Napoli, interverrà dalla sala conferenze del Parken Stadium per rispondere alle domande della stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Copenhagen. Come di consueto, puoi seguire la diretta testuale qui su Tuttonapoli.