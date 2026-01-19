Ufficiale Infortuni Rrahmani e Politano: l'annuncio della SSC Napoli

vedi letture

Comunicato ufficiale del club azzurro dopo gli ultimi infortuni contro il Sassuolo. "In seguito agli infortuni nel match contro il Sassuolo, Matteo Politano e Amir Rrahmani si sono sottoposti a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital. Per Politano lesione distrattiva del muscolo semimembranoso della coscia destra. Rrahmani ha riportato una lesione distrattiva al gluteo sinistro. I calciatori azzurri hanno già iniziato il proprio iter riabilitativo".