Infortuni a valanga, Repubblica: "Sussurri su tensione crescente tra staff tecnico e sanitario"

vedi letture

L’edizione odierna di Repubblica accende i riflettori su quanto sta accadendo in casa Napoli, alle prese con una lunga e preoccupante scia di infortuni che continua a colpire la rosa azzurra. Secondo il quotidiano, circolano voci, al momento non confermate, di una tensione crescente tra lo staff tecnico e quello sanitario.

La ricerca di un responsabile non risparmierebbe nessuno e, in particolare, finirebbero sotto osservazione i metodi di lavoro adottati a Castel Volturno, soprattutto quelli legati alla preparazione atletica. In questo clima, mantenere una linea comune all’interno del club starebbe diventando sempre più complicato. Intanto il viceallenatore Stellini ha aperto un nuovo fronte, lanciando un messaggio chiaro alla società: “Siamo rimasti in pochi, il club lo sa. C’è bisogno di rinforzi”.