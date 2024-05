Video "Conte o Gasp in pole per la panchina?", ADL in Assemblea schiva i cronisti

15.05.2024 15:00 di Redazione Tutto Napoli.net vedi letture di Arrivato presso la sede del CONI al Foro Italico di Roma, dove è prevista l'assemblea di Lega Serie A a poche ore dalla finale di Coppa Italia tra Juventus e Atalanta, l'ad dell'Inter Beppe Marotta non si sbilancia davanti alla richiesta di un pronostico per il match di questa sera: "Saremo spettatori", si è limitato a dire il dirigente nerazzurro. Assieme a Marotta, arrivati via via gli altri anche Sticchi Damiani (Lecce), Carnevali (Sassuolo), Souloukou (Roma), Galliani (Monza), Scaroni (Milan), Fenucci del Bologna ("Ho già parlato") e De Laurentiis (entrato senza lasciare dichiarazioni). Per la Juventus presenti Ferrero, Calvo e Scanavino, con quest'ultimo che ha sottolineato: "Aspettative per stasera? Vincere ovviamente". Per poter vedere questo video hai bisogno di Flash, se devi installarlo segui il link: Installa Flash Clicca qui per commentare l'articolo e interagire con la redazione