Conte, oggi conferenza pre Napoli-Bologna: svelato il nome del giocatore al suo fianco
Manca sempre meno alla finalissima di Supercoppa italiana. Napoli e Bologna scenderanno in campo domani alle ore 20 a Riyadh. Antonio Conte parlerà quest'oggi, alla viglia del match, in conferenza stampa presso l’Al-Awwal Park Stadium. Appuntamento alle ore 14:30 italiane. Al fianco del tecnico salentino ci sarà Matteo Politano.
Il programma di oggi è il seguente:
NAPOLI:
* ore 12.00 (local time): allenamento presso l’Al Riyadh Club con i primi 15 minuti
aperti ai media.
* ore 16.30 (local time): conferenza stampa di Antonio Conte accompagnato da
Politano presso l’Al-Awwal Park Stadium – durata 30 minuti.
BOLOGNA:
* ore 11.30 (local time): allenamento presso il Prince Faisal Stadium FC con i
primi 15 minuti aperti ai media.
* ore 15.30 (local time): conferenza stampa di Vincenzo Italiano accompagnato
da un calciatore presso l’Al-Awwal Park Stadium – durata 30 minuti.
EA SPORTS Supercup 2025
|VS
|Napoli
|Bologna
