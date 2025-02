Conte orientato verso il cambio modulo: la new entry e il ballottaggio

vedi letture

Il Napoli entra nella fase decisiva del campionato ed è pronto a farlo con un nuovo abito tattico. L'assenza di impegni europei non ha risparmiato gli azzurri da diversi infortuni, sin dall'inizio stagione, e Antonio Conte in questi giorni ha lavorato per reinventare nuovamente il suo Napoli. Lo fece già ad inizio anno per inserire McTominay, abbandonando il 3-4-2-1 per passare al 4-3-3, sopperendo poi alle assenze prolungate di individualità come Lobotka, Kvaratskhelia ed infine Buongiorno per quasi due mesi (rientrerà proprio domani all'Olimpico) senza quasi mai pagare dazio e proponendo sempre sostituti all'altezza. Stavolta la sfida è più ampia: fare a meno di Neres, dopo aver perso già Kvara e senza un sostituto in condizione, e parallelamente cambiare anche assetto nonostante il primo posto in classifica e la miglior difesa del campionato. Mica male l'ostacolo da superare per restare in corsa lassù con l'Inter.

Si va verso il cambio modulo

Ad oggi sembra l'ipotesi più probabile. Conte evidentemente non è convinto di confermare il 4-3-3 inserendo semplicemente Ngonge, esterno classico in ampiezza ma fuori dalle rotazioni da un po', e tantomeno Okafor che ha un minutaggio ridotto. Le prove di questi giorni hanno lanciato prepotentemente Raspadori al fianco di Lukaku. L'attaccante della nazionale italiana potrebbe avere (finalmente) la sua occasione, in un ruolo più congeniale alle sue caratteristiche e - salvo situazioni particolari - anche per più partite considerando il mesetto di stop di Neres.

Il ballottaggio

Anche il ritorno di Buongiorno, e le contestuali assenze di Olivera e Spinazzola, spingono verso il cambio modulo. Conte potrebbe passare dunque a tre dietro confermando Juan Jesus, alzando Di Lorenzo a destra a centrocampo. Sull'altra fascia potrebbe spostarsi Politano (entrando quindi in ballottaggio con Mazzocchi). E' uno dei pochi dubbi di Conte, costretto a lavorare a quest'ipotesi nella fase cruciale del campionato. Anche per questo la conferenza stampa di questo pomeriggio (live come sempre su Tuttomercatoweb.com) è particolarmente attesa.