Coppa d'Africa, i convocati della Nigeria: c'é Osimhen. Dele-Bashiru salta il Napoli
Eric Chelle, CT della Nigeria, ha pubblicato la lista definitiva dei convocati per la Coppa d'Africa. L'elenco comprende giocatori del calibro di Victor Osimhen e Ademola Lookman, così come Fisayo Dele-Bashiru, il centrocampista della Lazio salterà la sfida del 4 gennaio contro il Napoli.
La Coppa d'Africa 2025 inizierà il 21 dicembre e terminerà il 18 gennaio 2026. Di seguito l'elenco completo delle Super Eagles.
Portieri: Stanley Nwabali, Amas Obasogie, Francis Uzoho
Difensori: Calvin Bassey, Zaidu Sanusi, Semi Ajayi, Bright Osayi-Samuel, Bruno Onyemaechi, Igoh Ogbu, Chidozie Awaziem, Ryan Alebiosu
Centrocampisti: Alex Iwobi, Frank Onyeka, Wilfred Ndidi, Fisayo Dele-Bashiru, Raphael Onyedika, Ebenezer Akinsanmiro, Tochukwu Nnadi, Usman Muhammed
Attaccanti: Ademola Lookman, Samuel Chukwueze, Victor Osimhen, Moses Simon, Cyriel Dessers, Paul Onuachu, Salim Fago, Akor Adams, Chidera Ejuke
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Udinese
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro