Foto

Gazzetta Awards 2025, Napoli squadra dell'anno: gli scatti della premiazione

Gazzetta Awards 2025, Napoli squadra dell'anno: gli scatti della premiazioneTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:52Notizie
di Antonio Noto
fonte SSCNapoli

>SSC Napoli nuovamente premiata, al termine di un'annata storica, culminata con il conseguimento del titolo di Campioni d'Italia. All'Auditorium Fiera Milano, in occasione dell'undicesima edizione della "Notte dei campioni - Gazzetta Sports Awards", è stato consegnato al Presidente Aurelio De Laurentiis il premio di squadra dell'anno, risultato di una stagione esaltante coronata con la conquista del quarto scudetto il 23 maggio 2025.