Coppa Italia falsata! Rosso e poi secondo giallo non dati: il Napoli fa 1-1 ed il Como passa ai rigori
Il Napoli si arrende ai calcio di rigori contro il Como, uscendo dalla Coppa Italia ai quarti di finale dopo una serie interminabile di tiri dagli undici metri. Dopo in tempi regolamentari finiti 1-1 con reti di Baturina su rigore e Vergara, a deidere il match il rigore parato da Butez a Lobotka che fa terminare la sfida 8-7. Il Como raggiunge l'Inter in semifinale ma sono tantissime le polemiche per la direzione di gara di Manganiello che grazia per due volte la squadra di Fabregas.
A 44' Ramon commetta fallo su Hojlund lanciato a rete, solo giallo per il diretore di gara. Dopo un lungo check al Var, la decisione del direttore di gara non viene cambiata e il Como resta in undici. A inizio ripresa ancora un fallo netto di Ramon su Hojlund, il danese dribbla lo spagnolo che lo atterra ai limiti dell'area. Incredibilmente Manganiello non estrae il secondo giallo graziando per la seconda volta il difensore, che subito dopo Fabregas sostituisce con Kempf.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Roma
