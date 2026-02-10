Como avanti su calcio di rigore: Milinkovic intuisce ma non ci arriva

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:38Notizie
di Antonio Noto

Il Como passa in vantaggio al 39' su calcio di rigore con Baturina. Il penalty era stato concesso da Manganiello per un tocco di Olivera su Smolcic sulla gamba sinistra dell'esterno del Como. Da dischetto Baturina calcio angolato alla destra di Milinkovic-Savic, che intuisce ma non riesce ad arrivarci.

