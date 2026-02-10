Triplo cambio per il Napoli: entrano Politano, Spinazzola e Alisson Santos

Oggi alle 22:22Notizie
di Antonio Noto

All'ora di gioco triplo cambio per il Napoli. Escono Olivera, Mazzocchi e Giovane, entrano Politano, Spinazzola e Alisson Santos. Esordio con la maglia azzurra per il brasiliano che si va a posizionare a sinistra con Vergara che passa a destra.

