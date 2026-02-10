Ancora Vergara! Il Napoli pareggia ad inizio ripresa!
TuttoNapoli.net
Il Napoli pareggia al 46' con Antonio Vergara! Hojlund trova Vergara di prima, Como totalmente impreparato. Vergara si lancia verso Butez e trova l'angolino. Pareggio: 1-1 al Maradona.
Vergara: "Giocare a Napoli da napoletano è la cosa più facile che ci sia! Baratterei mio gol al Chelsea col passaggio del turno"
