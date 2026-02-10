Ancora Vergara! Il Napoli pareggia ad inizio ripresa!

Ancora Vergara! Il Napoli pareggia ad inizio ripresa!TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:06Notizie
di Antonio Noto

Il Napoli pareggia al 46' con Antonio Vergara! Hojlund trova Vergara di prima, Como totalmente impreparato. Vergara si lancia verso Butez e trova l'angolino. Pareggio: 1-1 al Maradona.

