Vergogna al Maradona! Secondo giallo per Ramon, Manganiello lo grazia e Fabregas lo toglie!TuttoNapoli.net
Oggi alle 22:12
di Antonio Noto

Clamoroso arbitraggio di Manganiello al Maradona! Dopo un netto fallo al limite dell'area di Ramon su Hojlund, il direttore di gara grazia di nuovo il difensore del Como, già ammonito, e non estrae il secondo giallo. Furia Conte contro il quarto uomo, il tecnico azzurro dice all'ufficiale di gara: "Per prendere certe decisioni ci vogliono le pal**e!". Dopo l'accaduto Fabregas corre ai ripari sostituendo Ramon con Kempf.

