Coronavirus, studio su quando si azzereranno i contagi: spunta una stima per la Campania

Obiettivo seconda o terza settimana di maggio. È il momento in cui, alle tendenze attuali, sull’intero territorio italiano potrebbero azzerarsi le nuove diagnosi di contagio da Covid-19. Lo studio arriva dall’Einaudi Institute for Economics and Finance (Eief), un centro di ricerca universitaria di Roma che prova a fare una proiezione analizzando i casi regione per Regione. Per la Campania viene fissato al 20 aprile il termine per azzerare i nuovi contagi