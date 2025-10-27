Prima pagina

Corriere dello Sport: "De Bruyne, rischio lungo stop"

Corriere dello Sport: "De Bruyne, rischio lungo stop"TuttoNapoli.net
Oggi alle 08:14Notizie
di Arturo Minervini

"Tudor alla fine, la Lazio affonda il croato": così titola l'edizione odierna del Corriere dello Sport sulla Crisi Juve, alla terza sconfitta consecutiva: in discussione il destino di Igor. Mercoledì l’Udinese: al tecnico potrebbe non bastare la vittoria. "Tutti responsabili, restiamo uniti. Il mio futuro? Non mi interessa"

Roma, doppia Joya. Vince 1-0 in casa del Sassuolo e aggancia il Napoli a quota 18. Quarto successo di fila in trasferta: +8 in classifica rispetto al 2024.
Gasperini: "Paulo straordinario in ogni ruolo".

Napoli, in ansia: si teme un lungo stop per De Bruyne dopo l'infortunio con l'Inter. 