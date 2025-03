Prima pagina Corriere dello Sport: "DeLa, il Napoli ha fatto Centro"

"Per la Juve ho pianto". Titola così oggi in prima pagina il Corriere dello Sport, con un estratto dell'intervista esclusiva concessa al quotidiano da Nicolò Fagoli. Si tratta della prima che il talentuoso centrocampista rilascia dopo la sua rinascita. Prosegue: "Motta non mi vedeva, a dicembre la decisione di partire per per giocare. "Fagiolino" non esiste più, ora c'è Nicolò. Firenze mi ha restituito la felicità, spero di tornare in Nazionale il più presto possibile. Gli errori si commettono e non si ripetono".

Spazio anche all'Inter, con questo titolo: "Inzaghi, l'Inter prepara il rinnovo". Delineata la strategia di Oaktree per quanto riguarda il prolungamento del tecnico. Marotta dichiara: "Ci sono tutti i presupposti migliori per proseguire insieme".

All'interno della prima pagina si parla anche del Napoli, l'altra formazione che più di tutte sta lottando per il titolo insieme ai nerazzurri. "DeLa, il Napoli ha fatto Centro", recita il titolo in questione. Conte avrà una nuova casa: il training center del futuro ancora a Castel Volturno, trovato l'accordo.