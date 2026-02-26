Clamoroso dall’Arabia Saudita: flop Inzaghi, rischia la panchina all’Al Hilal

Secondo indiscrezioni provenienti dall’Arabia Saudita, la posizione di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Al Hilal non sarebbe più così solida. Negli ultimi cinque giorni sono arrivati due pareggi deludenti che hanno rallentato la corsa in campionato: dopo 23 giornate la squadra occupa il terzo posto, a soli tre punti dalla capolista Al Nassr, ma con un rendimento che non convince pienamente ambiente e dirigenza. Diverso il discorso in AFC Champions League, dove l’Al Hilal ha chiuso il proprio girone al primo posto, conquistando l’accesso agli ottavi di finale e confermando la propria competitività a livello continentale.

Mercato, investimenti e aspettative

A pesare sul giudizio complessivo sono soprattutto le aspettative generate dagli importanti investimenti effettuati dal club, che ha speso oltre 170 milioni di euro in cartellini. Il mercato di gennaio, con l’arrivo di un top player come Karim Benzema, non ha prodotto l’impatto sperato e, anzi, ha alimentato ulteriori polemiche: l’operazione ha comportato il “taglio” di Darwin Núñez, acquistato per 53 milioni e ora escluso dalla Saudi Pro League a causa del limite massimo di stranieri tesserabili. A Inzaghi viene inoltre contestato di aver dilapidato il vantaggio accumulato nel girone d’andata, quando la squadra era prima con cinque punti di margine proprio sull’Al Nassr. Le prossime settimane, dunque, si preannunciano decisive per il tecnico piacentino.