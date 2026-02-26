Scandalo in Austria: ex arbitro filma le calciatrici nello spogliatoio e in doccia

Scoppia uno scandalo nel calcio femminile austriaco, portato alla luce dal quotidiano catalano Mundo Deportivo. Secondo quanto riportato, un ex arbitro svizzero d’élite avrebbe filmato di nascosto le giocatrici della squadra femminile dell’Altach all’interno degli spogliatoi e persino nelle docce. L’uomo è stato successivamente condannato a sette mesi con sospensione condizionale della pena e al pagamento di una multa di 13.000 corone, pari a circa 944 euro. Una decisione che ha generato forte indignazione nell’opinione pubblica, suscitando reazioni critiche non solo per la gravità dell’accaduto, ma anche per la leggerezza della sanzione.

Le parole di Eleni Rittmann

Tra le voci più dure c’è quella di Eleni Rittmann, che all’epoca dei fatti vestiva la maglia dell’Altach e che ha espresso apertamente il proprio sconcerto per la clemenza del sistema giudiziario: "Questo scoraggerà altri potenziali autori dal fare qualcosa di simile?". Oggi in forza al club francese dell’Évian, la calciatrice ha poi aggiunto parole cariche di amarezza: "Immaginate di andare negli spogliatoi di una squadra di calcio dopo l'allenamento, di voler fare la doccia con i vostri compagni di squadra e poi scoprire di essere stati filmati e fotografati. Una cosa del genere mi lascia senza parole. Perché queste cose continuano ad accadere nello sport, soprattutto in quello femminile? Alle persone colpite viene spesso detto di tacere. È successo anche a me".