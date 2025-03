Prima pagina Corriere dello Sport: "Lucca, è Napoli-Inter: costa 30mln, DeLa in vantaggio"

Mercato, campo e Nazionale. La prima pagina del Corriere dello Sport tocca tutti questi temi, aprendo con il duello tra Napoli e Inter per Lorenzo Lucca, bomber dell'Udinese finito nei rader dei due club in vista dell'estate: "Lucca, è Napoli-Inter - recita il titolo principale -. Un duello di mercato scalda la sfida scudetto. Il centravanti costa 30 milioni, DeLa in vantaggio" su Marotta per il rapporto con i Pozzo e per le risorse a disposizione, ma anche perché il ds Manna ci aveva già provato l’estate scorsa. Il ds nerazzurro Ausilio, invece, pensa a lui per sostituire Marko Arnautovic. Esistono comunque delle alternative per entrambe le società: il Napoli segue con attenzione anche Bonny mentre il mirino dell'Inter è puntato anche su Nico Paz, Güler, Krstovic e Castro.

Negli altri box spazio alla Juventus e all'incontro di domani tra Exor e la dirigenza ("Juve, spending review?"), alla caccia continua del Milan al nuovo direttore sportivo ("Milan, Paratici è vicino") e alla Roma, alle prese con l'infortunio di Paulo Dybala ("Friedkin 'cura' Dybala").