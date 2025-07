Ricordate Diawara? L'ex azzurro riparte dalla Spagna: firma in Segunda Division

Il Leganes ha ufficialmente chiuso l’ingaggio di Amadou Diawara, centrocampista guineano di 28 anni che arriva da svincolato dopo una breve esperienza con l’Eldense. L’ex Bologna, Napoli e Roma ha firmato poco fa un contratto di due anni con opzione per una terza stagione, in quello che è già stato definito uno dei colpi più importanti del mercato estivo per il club spagnolo.

Stamattina ha superato le visite mediche e l'annuncio ufficiale potrebbe arrivare a breve. Diawara diventerà così il decimo rinforzo del Leganes: con 64 presenze nella nazionale della Guinea, Diawara rappresenta un innesto di grande esperienza internazionale. Nonostante non sia stato necessario pagare un indennizzo per il cartellino, l'operazione ha richiesto uno sforzo importante sul piano salariale: le richieste economiche del giocatore avevano infatti frenato altri club di Segunda División.

Reduce da dodici presenze nella scorsa stagione con l’Eldense, esperienza arrivata dopo la risoluzione con l’Anderlecht, il mediano ha accettato l’offerta del Leganes per ritrovare ritmo e rilanciarsi in vista della Coppa d’Africa 2026. Il club spagnolo punta ora sulla sua esperienza e sulla voglia di rivincita per tornare subito nella massima serie. A riportarlo è TMW.