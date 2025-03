Prima pagina Corriere dello Sport: "Lukaku in volo. Missione 400 gol in carriera"

"Tudor terapia" scrive il Corriere dello Sport in apertura quest'oggi. Il primo allenamento di Igor Tudor alla Continassa da guida tecnica della Juventus dopo l'esonero di Thiago Motta, il confronto con i calciatori e le prime prove tattiche in vista della ripresa del campionato. Champions e 260 milioni da rivalutare. Da Vlahovic a Koopmeiners, da Yildiz a Nico Gonzalez: la Juventus va rigenerata. Il saluto di Motta: "Momenti intensi".

L'apertura - "Gasp ci mette la firma". L'allenatore dell'Atalanta, insignito della Panchina d'Oro speciale dopo la vittoria in Europa League con la Dea, non chiude le porte a un trasferimento alla Roma. "Io sto bene dove sono, poi come tutte le cose c’è un inizio e c’è una fine: l’inizio si conosce, la fine non si sa mai. Però viviamo di presente: ci sono partite difficili, è un campionato bellissimo. Roma grande piazza con tifosi eccezionali: a chi non piacerebbe guidare un club così?”

Arbitri e novità - Nel taglio alto poi spazio alle novità in arrivo con gli episodi arbitrali che saranno spiegati dagli arbitri in diretta ai tifosi: "Qui VAR, a te stadio". In Coppa Italia gli arbitri chiariranno le decisioni prese agli spettatori allo stadio e in tv. Dalla prossima giornata di Serie A le grafiche durante il controllo video anche sui maxi-schermi.