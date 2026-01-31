Prima pagina
Corriere dello Sport: "Mateta, all-in Milan! Lucio-Osi, troppo bella"
"Mateta, all in Milan" scrive il Corriere dello Sport in apertura. Furlani attack. Alla Marotta, si muove l'a.d. per provare a chiudere l'affare Mateta. Il dirigente prova a convincere il Crystal Palace alzando l'offerta fino a 33 milioni più bonus La decisione a ore. Il portiere firma per 5 anni Cardinale rifinanzia il prestito e Elliott saluta
"Lucio-Osi troppo bella": Juve-Galatasaray la sfida più complicata L'Inter trova il Bodo "supersintetico". Atalanta col Dortmund. In Euroleague Bologna-Brann Mou-Real è la fantasia dell'urna di Nyon.
Copertina TuttonapoliUna Champions mortificante: i limiti di Conte e la disastrosa gestione della rosa di Antonio Gaito
31 gen 2026 18:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Fiorentina
Arturo MinerviniDa 0 a 10: la carognata inattesa, le stron**te su Meret, la scioccante news su Vergara e il dato che inchioda Conte
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Andati anche oltre le aspettative. In Champions potevamo starci! Sabato già in campo..."
Redazione Tutto Napoli.netLiveConte in conferenza: "Spalletti porti rispetto, non deve permettersi! Senza Neres non c'è creatività. Peccato per Copenaghen. Sul Chelsea e gli infortuni..."
Arturo MinerviniDa 0 a 10: la balla spaziale di Spalletti, la sciagura del rigore a Di Lorenzo, la due sconfitte di Conte e il dubbio su Vergara
Antonio NotoTuttonapoliMilinkovic-Savic non è al meglio! Proverà a stringere i denti per esserci con la Juve
