Corriere dello Sport: "Mateta, all-in Milan! Lucio-Osi, troppo bella"

"Mateta, all in Milan" scrive il Corriere dello Sport in apertura. Furlani attack. Alla Marotta, si muove l'a.d. per provare a chiudere l'affare Mateta. Il dirigente prova a convincere il Crystal Palace alzando l'offerta fino a 33 milioni più bonus La decisione a ore. Il portiere firma per 5 anni Cardinale rifinanzia il prestito e Elliott saluta

 "Lucio-Osi troppo bella": Juve-Galatasaray la sfida più complicata L'Inter trova il Bodo "supersintetico". Atalanta col Dortmund. In Euroleague Bologna-Brann Mou-Real è la fantasia dell'urna di Nyon. 