Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: proseguono gli ottavi di ritorno di Champions

Oggi alle 07:00
di Francesco Carbone

In questo mercoledì 18 marzo proseguono le gare di ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2025/26. Tre i match in contemporanea alle 21:00:Bayern-Atalanta, Liverpool-Galatasaray e Tottenham-Atletico Madrid. Di seguito la programmazione in tv.

MERCOLEDÌ 18 MARZO

14.00 Real Madrid-Sporting (Youth League) - UEFA.TV

16.00 Inter-Benfica (Youth League) - SKY SPORT UNO, NOW e UEFA.TV

16.30 Braga-Ferencvaros (Europa League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

18.45 Barcellona-Newcastle (Champions League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 254) e NOW

19.00 Frosinone-Bari (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

20.00 Zona Serie B - DAZN

20.00 Avellino-Sudtirol (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

20.00 Carrarese-Sampdoria (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

20.00 Pescara-Virtus Entella (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

20.00 Al Ahli-Al Hilal (King's Cup) - COMO TV

20.00 Al Kholood-Al Ittihad (King's Cup) - COMO TV

20.30 Potenza-Latina (Finale andata Coppa Italia Serie C) -  RAI SPORT, SKY SPORT (canale 255) e NOW

21.00 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

21.00 Bayern-Atalanta (Champions League) - AMAZON PRIME VIDEO

21.00 Liverpool-Galatasaray (Champions League) - TV8, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 252) e NOW

21.00 Tottenham-Atletico Madrid (Champions League) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 253) e NOW