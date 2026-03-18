Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: proseguono gli ottavi di ritorno di Champions
In questo mercoledì 18 marzo proseguono le gare di ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2025/26. Tre i match in contemporanea alle 21:00:Bayern-Atalanta, Liverpool-Galatasaray e Tottenham-Atletico Madrid. Di seguito la programmazione in tv.
MERCOLEDÌ 18 MARZO
14.00 Real Madrid-Sporting (Youth League) - UEFA.TV
16.00 Inter-Benfica (Youth League) - SKY SPORT UNO, NOW e UEFA.TV
16.30 Braga-Ferencvaros (Europa League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
18.45 Barcellona-Newcastle (Champions League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 254) e NOW
19.00 Frosinone-Bari (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
20.00 Zona Serie B - DAZN
20.00 Avellino-Sudtirol (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
20.00 Carrarese-Sampdoria (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
20.00 Pescara-Virtus Entella (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
20.00 Al Ahli-Al Hilal (King's Cup) - COMO TV
20.00 Al Kholood-Al Ittihad (King's Cup) - COMO TV
20.30 Potenza-Latina (Finale andata Coppa Italia Serie C) - RAI SPORT, SKY SPORT (canale 255) e NOW
21.00 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
21.00 Bayern-Atalanta (Champions League) - AMAZON PRIME VIDEO
21.00 Liverpool-Galatasaray (Champions League) - TV8, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 252) e NOW
21.00 Tottenham-Atletico Madrid (Champions League) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 253) e NOW
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Cagliari
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro