Ufficiale Clamoroso Coppa d’Africa: la CAF punisce il Senegal! Il Marocco vince a tavolino

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Clamorosa svolta nella finale della Coppa d’Africa 2025: la Confederazione calcistica africana (CAF) ha dichiarato nulla la vittoria del Senegal, assegnando automaticamente il titolo al Marocco e omologando il risultato sul 3-0. La decisione arriva dalla Corte d’Appello della CAF, che ha accolto l’appello della Federazione Marocchina (FRMF) contro la precedente sentenza della Corte Disciplinare. Secondo la CAF, il comportamento del Senegal rientra negli articoli 82 e 84 del regolamento del torneo, che disciplinano infrazioni gravi e rifiuto di giocare. La squadra senegalese aveva abbandonato momentaneamente il campo dopo la concessione di un calcio di rigore all’ultimo minuto, poi fallito da Brahim Diaz, e viene quindi sanzionata con la perdita ufficiale della partita per 3-0. Tutte le altre richieste della Federcalcio senegalese sono state respinte.

Sanzioni e conseguenze disciplinari

La sentenza riguarda anche episodi collaterali: il giocatore marocchino Ismaël Saibari è stato sanzionato con una sospensione di due partite CAF, di cui una sospesa, mentre l’ammenda di 100.000 dollari inizialmente prevista è stata annullata. La CAF ha inoltre ridotto le multe alla FRMF per il comportamento dei raccattapalle (50.000 dollari) e per l’incidente del laser (10.000 dollari), confermando invece l’ammenda di 100.000 dollari per le interferenze nella zona VAR. Si tratta di un verdetto senza precedenti: il Marocco conquista la CAN 2025 a tavolino, mentre il Senegal, che aveva vinto sul campo ai supplementari, viene punito per un comportamento ritenuto inaccettabile. Una finale che entrerà nella storia non per le emozioni vissute in campo, ma per un esito disciplinare clamoroso, capace di ribaltare completamente il risultato e assegnare il trofeo in modo inatteso.