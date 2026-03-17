Serie A, classifiche a confronto: vola il Como! Il dato sul Napoli

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Dopo 29 giornate di Serie A, il confronto con la scorsa stagione offre spunti interessanti sull’andamento delle squadre.

Dopo 29 giornate di Serie A, il confronto con la scorsa stagione offre spunti interessanti sull’andamento delle squadre. In vetta, l’Inter mantiene un rendimento migliore rispetto a un anno fa, con quattro punti in più nonostante la recente frenata dovuta a una sconfitta e un pareggio. Segno positivo anche per il Milan di Massimiliano Allegri, mentre a sorprendere più di tutti è il Como di Cesc Fabregas: la formazione lariana ha raccolto ben 54 punti, addirittura 25 in più rispetto allo stesso punto della scorsa stagione. Leggermente sopra il rendimento passato anche la Juventus di Luciano Spalletti (+1) e la Roma di Gian Piero Gasperini (+2), mentre il Napoli di Antonio Conte, reduce da tre vittorie consecutive, paga soltanto due punti in meno rispetto alla stagione del suo quarto Scudetto.

Chi cresce e chi arretra rispetto alla scorsa stagione

Se alcune squadre mostrano segnali di crescita, altre invece fanno registrare un netto passo indietro. Atalanta, Bologna, Lazio ed Hellas Verona condividono un saldo negativo di undici punti rispetto alla scorsa stagione, mentre la Fiorentina fa ancora peggio con un -20, pur avendo ridotto il divario nelle ultime giornate. Tra le note positive, nonostante una recente sconfitta, spicca il Parma di Cuesta con un incoraggiante +9, mentre il Genoa è in ripresa e ora limita il gap a soli due punti in meno rispetto allo scorso campionato.

Inter 68 punti (+4 rispetto alla Serie A 2024/25 dopo 29 partite di campionato)

Milan 60 (+13)

Napoli 59 (-2)

Como 54 (+25)

Juventus 53 (+1)

Roma 51 (+2)

Atalanta 47 (-11)

Bologna 42 (-11)

Lazio 40 (-11)

Sassuolo 38 (in Serie B)

Udinese 36 (-4)

Parma 34 (+9)

Genoa 33 (-2)

Torino 33 (-5)

Cagliari 30 (+4)

Fiorentina 28 (-20)

Lecce 27 (+2)

Cremonese 24 (in Serie B)

Pisa 18 (in Serie B)

Hellas Verona 18 (-11)